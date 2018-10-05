Проверяющие не смогли попасть на территорию двух хозяйств, искать там чудо-быков теперь может только прокуратура.

Информация о выделении незаконных субсидий для бычков, удой которых якобы составлял до 30 литров молока, не подтвердилась. Об этом заявил руководитель управления сельского хозяйства Шымкента Аскар Канабеков, сообщает Informburo.kz.

«Группа специалистов-животноводов провела анализ по крупному рогатому скоту, который зарегистрирован в базе данных, чтобы понять, есть ли там быки. Быки зарегистрированы только в «СММК Жаңа Талап», но эти бычки совсем маленькие – до 18 месяцев. Система учитывает возраст, и на этих быков не могли выдать субсидии как на дающих молоко», – пояснил Аскар Канабеков.

Также эти специалисты с проверками посетили четыре хозяйства, которые за прошлый год получили в общем 70 млн тенге субсидий, а в этом году – 35 млн.

Помимо «СММК Жаңа Талап», проверили хозяйство «Еламан». На территорию коровников ещё двух ферм проверяющим попасть не удалось. В «Алтын Дән» их не пустили якобы из-за карантина, а руководитель компании «Ақсұңқар» в данный момент под арестом – в отношении него расследуют уголовное дело. Доверенное лицо руководителя отказалось запускать специалистов внутрь.

«На территорию тех предприятий, куда не смогли попасть сотрудники сельского хозяйства, можно зайти только с санкции прокуратуры, дальше уже они выяснят», – добавил руководитель управления сельского хозяйства Шымкента.

Заявивший о «молочных бычках» общественник Бахытжан Копбаев также говорил, что субсидии утверждает Минсельхоз. Директор департамента животноводства МСХ РК Еркебулан Ахметов объяснил, что это не так.

«Минсельхоз разрабатывает и утверждает правила субсидирования, а принимает заявки и выплачивает субсидии акимат. С 2014 года все средства из республиканского бюджета мы передали в базу местного бюджета в области», – сказал он.

Ахметов добавил, что в системе идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ) животные регистрируются на основании данных фермеров, которые передают перечень ветеринару. Затем ветеринар регистрирует их в системе ИСЖ. Акимат утверждает и делит субсидии по направлениям (на молоко, на мясо, и так далее).

«Для получения субсидий ещё есть внутрихозяйственная информационно-аналитическая система, где фермер сам ведёт учёт и регистрирует, сколько у кого коров и какие у них идентификационные номера. В заявке указано: фермер сам несёт ответственность за достоверность данных, указанных в заявке. Соответственно, фермер должен понимать: если он что-то неправильно указал, за это предусмотрена ответственность», – отметил директор департамента животноводства МСХ.

Общественник Бахытжан Копбаев заявлял, что обнаружил документы: при выдаче субсидий в реестр коров были внесены и индивидуальные номера бычков. По его словам, коровы зимой дают не больше пяти литров молока в день, а те невероятные бычки давали сразу по 30 литров.

По словам Копбаева, незаконно было присвоено 14 млрд тенге субсидий. Свою проверку по этому делу ведёт и АДГСПК.