Мошенничество с «субсидиями» раскрыли в Туркестанской области

Нехитрую схему мошенничества раскрыли полицейские Туркестанской области. Молодая аферистка обещала «выбить» для своих клиентов 13 млн тенге на развитие бизнеса. Ее задержали, передает OTYRAR.

В дежурную часть УП Туркестана с заявлением обратились пострадавшие. В надежде на многомиллионное вознаграждение, женщины собственноручно отдали мошеннице более 2 млн тенге: одна их них -2 млн, другая — 260 тысяч. Вскоре «добродетельница» скрылась, обещания не выполнила, денежные средства потратила на себя.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество». Установив личность, молодую девушку задержали на территории города.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

В свою очередь, полицейские призывают граждан к бдительности, не доверять малознакомым людям, предлагающих сомнительные услуги. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.