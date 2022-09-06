Два миллиона тенге безвозмездных субсидий обещала аферистка

С заявлением в полицию обратилась жительница Туркестана. По словам женщины, некая знакомая, войдя в доверие, пообещала помочь в получении безвозмездных субсидий на 2 млн тенге.

Таким образом, аферистка обманным путем выманила у потерпевший за свои услуги 400 000 тенге. Спустя год, горожанка так и не дождалась обещанного,в том числе и денег.

Как только поступило сообщение, полицейские областного центра сразу же отреагировали, приняли оперативные меры и установили подозреваемую в совершении мошенничества. Ею оказалась местная, безработная женщина.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причастность аферистки к другим преступлениям.