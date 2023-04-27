Аграрии не могут получить субсидии на удобрения

Получить субсидии на удобрения не могут аграрии Туркестанской области. Проблема возникла с оформлением заявок на сайте «Gosagro.kz».

Информационная система, которая была разработана для поддержки сельскохозяйственной отрасли, по словам местных земледельцев, не справляется со своей функцией. Из-за сбоев программы, многие из них могут понести колоссальные убытки, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Посевная кампания на юге страны в самом разгаре. Теперь для хорошего урожая земледельцам нужны удобрения и химикаты для защиты от вредителей. Но оформить заявку на получение субсидий аграрии не могут с 1 февраля.

«Когда подаём документы, выходит, что мы это делаем с ошибками. Навязывают кучу справок. Космосъёмки с ошибками выходят. У нас в Мактаарале 1 гектар показывает, как 10, и наоборот. У меня 33 гектара, а по снимкам — 23«, — говорит Алимбай Айбеков, аграрий.

По словам фермеров, с этой проблемой сталкиваются 8 из 10 хозяйств. Из-за сбоев информационной системы подать и зарегистрировать документы невозможно. А обратной связи по указанным номерам нет. Аграрии боятся, что если проблема не решится, то они понесут большие убытки. Без вовремя внесённых удобрений растения могут пострадать.

«Бахчевые и хлопок мы уже посадили. Через 10 дней на полях нужна селитра. Если её вовремя не внести, то производительность снизится в разы. Отсюда убытки», — говорит Тойшыбек Биматов, руководитель крестьянского хозяйства.

О своей проблеме местные аграрии сообщили в Министерство сельского хозяйства. Там обещали помочь в ближайшее время.

«Для решения этого вопроса Минсельхоз не будет требовать электронную карту при подаче заявления. С понедельника удалится электронная счёт-фактура. В течение недели электронная карта. Если эти препятствия исчезнут, это будет большой поддержкой для земледельцев«, — говорит Ербулан Жанибеков, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области.

Сейчас фермеры в ожидании улучшений информационной системы. Успеют ли они вовремя получить субсидии на удобрения, пока неизвестно