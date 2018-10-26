В рамках проекта «Protecting Business and Investments» Департаментом Агентстсва РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Шымкент подписана новая тройка двусторонних соглашений по антикоррупционному сопровождению инвесторов, сообщает пресс-служба акимата.

«Участниками проекта стали предприятия, размещенные на территории специальной экономической зоны «Оңтүстік»: ТОО «Назар Текстиль» на сумму 2 млрд. 800 млн тенге, ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза» на сумму 4 млрд 480 млн тенге и ТОО «Tumar Textile» на сумму 164 млн тенге», — уточняется в сообщении. Наряду с этим, Департаментом подписано 9 соглашений по антикоррупционному сопровождению в г. Шымкент на общую сумму 27 млрд 768 млн тенге.