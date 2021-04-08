Сегодня аким города Мурат Айтенов ознакомился со строительством частных школ, строящихся за счет инвестора.

Глава города посетил строящуюся школу на 450 мест возле дендропарка и частную школу на 1000 детей по улице Аргынбекова. В ходе посещения Мурат Айтенов отметил, что необходимо уже сейчас совместно с управлением образования приступить к формированию квалифицированного педагогического коллектива в данных частных школах.

Отметив, что возведение объектов образования тесно связано с безопасностью жизни людей, аким города подчеркнул, что контроль за качеством строительства должен быть предельно строгим. Кроме того, аким отметил, что для решения вопросов инфраструктуры образования в прошлом году был разработан 5-летний план, по которому до 2025 года в Шымкенте будет открыто 85 школ.

По словам акима города, за пять лет 33 школы будут построены за счет государства, 12 — на основе государственно-частного партнерства, 40 школ будут построены частными инвесторами.