В Шымкенте порывами сильного ветра сорвало крышу с высотного дома

В Шымкенте порывами сильного ветра сорвало крышу с одного из высотных домов во улице Желтоксан. Металлическая кровля упала на пешеходный тротуар.

На месте работают спасатели и ведутся работы по разбору завалов. Как стало известно, жертв нет.

Жители дома отказались общаться с прессой, но пообещали подать в суд на строителей, которые произвели ремонт кровли.

После шквального ветра в Шымкенте резко опустилась температура и пошел дождь. В ближайшие сутки по Туркестанской области синоптики обещают сильный дождь, туман и усиление ветра.

Шуддин Саидов