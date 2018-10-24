Жители Шымкента могут принять участие в бесплатном семинаре и получить ответы на все вопросы, касающиеся земельных отношений.

В качестве лектора привлечен член республиканской Специальной мониторинговой группы Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции , известный общественный деятель, один из ведущих экспертов по вопросам земельных отношений, профессиональный адвокат, имеющий большой опыт юридической и судебной практики по земельным отношениям – Бакытжан Базарбек.

Граждане смогут получить бесплатные профессиональные консультации по следующим вопросам:

— предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;

— изменение целевого назначения земельных участков;

— землеустроительный процесс, сегментация земельных участков;

— изъятие земельных участков в связи с не освоением

и не целевым использованием, а также для государственных нужд;

— самовольное строительство;

— накладка земельных участков, наложение границ;

— водоохранные зоны и полосы, красные линии, санитарно-защитные зоны;

— незаконный захват земельных участков, рейдерство.

Если у Вас есть вопросы по вышеуказанным темам, приглашаем принять участие в семинаре!

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (7252) 536067.

Дата проведения семинара: 31 октября 2018 года, в 14:00 ч.

Место проведения: город Шымкент, Дворец школьников, пересечение проспекта Кунаева и улицы Туркестанской.