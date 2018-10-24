Жители Шымкента могут принять участие в бесплатном семинаре и получить ответы на все вопросы, касающиеся земельных отношений.
В качестве лектора привлечен член республиканской Специальной мониторинговой группы Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, известный общественный деятель, один из ведущих экспертов по вопросам земельных отношений, профессиональный адвокат, имеющий большой опыт юридической и судебной практики по земельным отношениям – Бакытжан Базарбек.
Граждане смогут получить бесплатные профессиональные консультации по следующим вопросам:
— предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;
— изменение целевого назначения земельных участков;
— землеустроительный процесс, сегментация земельных участков;
— изъятие земельных участков в связи с не освоением
и не целевым использованием, а также для государственных нужд;
— самовольное строительство;
— накладка земельных участков, наложение границ;
— водоохранные зоны и полосы, красные линии, санитарно-защитные зоны;
— незаконный захват земельных участков, рейдерство.
Если у Вас есть вопросы по вышеуказанным темам, приглашаем принять участие в семинаре!
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (7252) 536067.
Дата проведения семинара: 31 октября 2018 года, в 14:00 ч.
Место проведения: город Шымкент, Дворец школьников, пересечение проспекта Кунаева и улицы Туркестанской.