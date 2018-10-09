В Шымкенте снос опасных башен свинцового завода откладывается на неопределенное время.

По информации специалистов Абайского районного акимата, сейчас вновь объявлен конкурс на определение компании, которая и займется ликвидацией башен.

На конкурс в 9 млн тенге, который был объявлен ранее, откликнулся лишь один предприниматель, но и у него не оказалось полного пакета необходимых документов. А это значит, пока не будет определен победитель конкурса, трубы продолжат стоять.

Напомним, главное условие, которое предъявляет акимат города к потенциальному подрядчику – снос труб не должен причинить никакого вреда домам, что стоят в районе труб.