В Туркестанской области и городе Шымкент продолжается модернизация и обновление региональной энергосистемы.

Работу в этом направлении осуществляет электросетевая компания «Онтустик Жарык Транзит», которая успешно реализует инвестиционную программу, рассчитанную до 2022 года.

Ею охвачены все населенные пункты региона. В этот раз журналисты побывали в Жетысайском и Мактааральском районах. Все работы направлены на повышение качества электроснабжения потребителей, — подчеркивают в ТОО «Онтустик Жарык Транзит».

Модернизацию электросетей по инвестиционной программе в Жетысайском и Мактааральском районах специалисты ТОО «Онтустик Жарык транзит» начали в апреле этого года. Здесь энергетики уже обновили около ста километров электросетей. В ходе работ также было установлено 1250 железобетонных столбов. Для качественной и бесперебойной подачи энергии специалисты компании установили 11 новейших трансформаторов. Закончив основные работы, энергетики приступили к демонтажу старых деревянных опор линии электропередач.

Жанторе Нармухамедов, руководитель Мактааральской энергосети ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»: «По инвестиционной программе в 2018 году мы поменяли 38 километров десятикиловольтных воздушных линий. 0,4 киловольтных линий — 30 километров. Так же установили 11 новых трансформаторных подстанций и 37 километров самонесущих изолированных проводов. В общей сложности поменяли 97 километров старых проводов. Выполнили всю работу согласно планам и графику!

Жетысайский и Мактааральский районы являются крупными, в них расположено множество населённых пунктов. За последнее время число потребителей электроэнергии на территории Мактааральской сети «Оңтүстік Жарық Транзит» выросло с 47-ми до 50 тысяч. Всех вновь подключённых абонентов, энергетики обещают обеспечить бесперебойной, качественной электроэнергией.

Жанторе Нармухамедов, руководитель Мактааральской РЭС ТОО «Онтустик Жарык Транзит»: «Последняя наша инвестиционная программа реализовывается в посёлке Асыката. Там мы уже заменили 96 столбов, заканчиваем и демонтажные работы»

После объединения электрических сетей Мактааральского и Жетысайского районов, линии электропередач здесь были обновлены на 30 процентов. И местные жители уже заметили улучшения в энергоснабжении.

Куаныш Касымбеков, житель села: «В этом году наши электросети обновлены, у нас стало ярче и светлее, и мы этому очень рады. Большое спасибо всем кто участвовал в этом хорошем деле».

Обновление сетей продолжится и в будущем, говорят специалисты ТОО «Онтустик Жарык Транзит». Инвестиционная программа рассчитана до 2022-го года. Благодаря ее успешной реализации, будет обеспечено дальнейшее стабильное энергообеспечение потребителей.