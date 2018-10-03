Самые высокие доходы — в столице и Алматы, самые низкие — в густонаселенных южных регионах.

Компания Info Finprom предоставила исследование по денежным доходам казахстанцев, передает Zakon.kz.

В обзоре отмечается, что денежные доходы населения по итогам второго квартала 2018 года выросли на 9,3% год-к-году и составили 153,7 тыс. тг (годом ранее — 140,6 тыс. тг). Для сравнения, инфляция за соответствующие периоды составляла всего 6,2% — то есть покупательская способность доходов казахстанцев выросла.

В многолетней динамике доходы населения растут из года в год, но с переменными темпами роста. Например, в аналогичном периоде 2013 года, доходы в среднем составляли 107 тыс. тг, а темпы роста — 11% год-к-году. В 2015 средняя сумма доходов составляла 122,5 тыс. тг, но при этом темпы роста сократились в два раза, до 5,5%.

Начиная с 2015 года прирост доходов формируется в положительном тренде, коридор которого колеблется от 5,5% до 9,3% год-к-году.

Самые высокие доходы получают казахстанцы, живущие в Алматы и Астане — 218,8 и 213,5 тыс. тг соответственно. Жители Мангистауской области в среднем получают доходы в 190,1 тыс. тг. В Карагандинской области сумма доходов составляет 182,6 тыс. тг. Замыкает пятерку регионов-лидеров ВКО — 166,5 тыс. тг.

Вместе с тем, антилидерами по доходам населения стали густонаселенные южные регионы: Туркестанская — 97,3 тыс. тг, Жымбылская — 110,7 тыс. тг и Кызылординская — 121,6 тыс. тг области.

Главный источник дохода казахстанцев — традиционно, доход от трудовой деятельности, который обеспечивает 74,9% всех доходов.

Вторая наиболее значимая статья дохода — пенсии, которые выросли год-к-году на 21,3% и составили 26,8 тыс. тг. Материальная помощь от родственников и знакомых, а также алименты составили суммарно 4,5 тыс. тг (годом ранее — 3,7 тыс. тг).

Доля доходов от социальных трансфертов, включающая пособия, стипендии, АСП и жилищную помощь составляет всего 4,7%, или 6 тыс. тг.