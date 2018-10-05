В Туркестанской области 5 октября в районе населенного пункта Алтын тобе на трассе столкнулись три автомобиля: «Ниссан», «Ауди» и ВАЗ 21014.

Как рассказывают очевидца аварии, автомобиль «Ауди» двигался со стороны города Шымкента. На одной из проселочных дорог, водитель решил повернуть, но шофер следовавшего за ним автомобиля «Ниссан» отреагировать на маневр не успел и врезался в «Ауди». От мощного удара «Ниссан» перевернулся и опрокинулся.

Рядом на обочине стояли «Жигули» владелец, которых спешил на свадьбу в аул. Автомобиль ВАЗ 21014 стал третьей автомашиной, которая пострадала в ДТП. В результате аварии в перевернулись и скатились в кювет две автомашины.

Очевидцы вызывали карету скорой помощи. Прибывшие медики госпитализировали четырех пострадавших 1953 г.р, 1981 г.р., 1988 г.р. и 1990 г.р.

На месте ДТП работали дознаватели, которым и предстоит узнать, кто был виновником дорожно-транспортного происшествия.