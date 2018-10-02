В Туркестанскую область прибыли добровольцы из США, которые в течении 2 месяцев будут обучать детей в селе Тасарык Толебийского района и в селе Таукент Сузакского района английскому языку, такая информация появилась на странице областного филиала партии «Нур Отан» в Инстаграм.

В текущем году партия «Нұр Отан» запустила проект «English for zhastar», в рамках которого добровольцы, а также носители английского языка из числа казахстанских и иностранных студентов из Великобритании, США будут направлены в сельские школы Казахстана, для того чтобы создавать языковую среду и преподавать язык детям в сельских школах.

Марко Перез (Marco Perez), Кэтрин Элиот (Catherine Elliot) прошли 3 уровневый отбор, чтобы преподавать в Казахстане. Это их первое знакомство с Казахстаном. Они будут проводить внеклассные мероприятия за пределами школьной учебной программы и помогать учащимся свободно владеть английским языком