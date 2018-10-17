Руза Бейсенбай из Павлодара и Жулдызай Форт из Усть-Каменогорска так же, как Огуз Доган снимают скандальные видео, где требуют обслуживать их на казахском языке, передает NUR.KZ.

Ролики, сделанные женщинами, стали попадать в популярные паблики в соцсетях, они набирают сотни тысяч просмотров и становятся острой темой для обсуждения. Как и их более известный предшественник Огуз Доган, активистки требуют предоставлять услуги на казахском языке, при том, что они хорошо владеют русским.

В последнем видео Руза Бейсенбай настаивала, чтобы продавец женских сумок говорила с ней по-казахски, девушка сказала, что против съемки и вызвала охранника, который заставил соратницу Догана выйти из бутика.

Руза Бейсенбай, Жулдызай Форт и Огуз Доган, делятся в соцсетях роликами и постами и всячески поддерживают деятельность друг друга. Они не раз встречались на судебных процессах в Алматы, Астане и других городах Казахстана.

Отдельно нужно отметить, что Жулдызай Форт является полиглотом, самостоятельно выучила и свободно владеет 12 языками.

Руза Бейсенбай известна объявлением бойкота сети магазинов электроники Sulpak, из-за отказа обслужить ее на казахском языке. Женщина выиграла суд у «Цеснабанка» и ТОО «Павлодар лифт» по иску из-за отказа обслуживать на казахском языке.

Также о скандальном поведении Рузы Бейсенбай сообщал ранее сайт Abai.kz. Так, в январе этого года в Павлодаре активистка задала вопрос кондуктору на казахском языке, а тот ответил на русском. Она требовала ответить ей на казахском языке, но кондуктор не смог. Женщина вышла и встала перед трамваем, создав пробку. Водителю пришлось вызвать полицию и стражи порядка забрали ее. Но позже отпустили, так как не было состава преступления.