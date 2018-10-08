Посол Японии заявил о заинтересованности бизнеса во вложение в инфраструктуру Туркестана.

Японские бизнесмены намерены вложить свои средства в развитие инфраструктуры Туркестана, сообщает «Хабар 24». Об этом говорилось на встрече акима города Алипбека Усербаева с послом Японии в Казахстане Итиро Кавабата.

Сообщается, что компании из Японии планируют принять участие в строительстве линий водоснабжения, канализационных сетей и высотных зданий.

Алипбек Усербаев отметил, что после обретения статуса областного центра Туркестан стал привлекательным для иностранных инвестиций. Он также напомнил, что Туркестан является самым часто посещаемым туристами казахстанским городом.

«Готовится инфраструктура для мощного города, центра тюркской культуры. Я очень рад, что своими глазами мог увидеть, как мощно и как активно развивается ваш город. Я хочу подумать о возможном наращивании сотрудничества между Японией и Туркестаном», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Японии в РК Итиро Кавабата.

29 сентября в Туркестане с рабочим визитом побывал Нурсултан Назарбаев. Президенту показали проект развития административного центра Туркестана. По итогам поездки в Туркестан президент Казахстана подписал Указ об утверждении концепции генерального плана по развитию Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира.