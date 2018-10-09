Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, передает Bestnews.kz .

«В ближайшей пятилетке в рамках плана капитальных вложений АО «НК «Қазақстан темір жолы» планируется реконструкция и строительство 71 железнодорожных вокзалов и ремонт пассажирских платформ на 263 вокзалах», — сказал министр.

Касымбек информировал также о мерах по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере автомобильного транспорта.

«В частности, на законодательном уровне предусмотрены обязательные нормы к автостанциям и автовокзалам, которые направлены на обеспечение доступности и комфортности для лиц с ограниченными возможностями. Сегодня в стране функционируют 36 автовокзалов и 110 автостанций, из которых 78% соответствуют Национальному стандарту», — сказал глава МИР РК.

«При этом, органами транспортного контроля совместно с местными исполнительными органами проводятся проверочные мероприятия в отношении автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров на соответствие требованиям Национального стандарта, по результатам которых к объектам, не соответствующим установленным требованиям, будут применятся соответствующие меры», — резюмировал Женис Касымбек.