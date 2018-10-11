За неполный 2018 год 12 775 казахстанцев воспользовались онлайн-услугой по расторжению и заключению браков (из них 4 577 заявлений — на расторжение брака).

По данным Министерства юстиции РК, больше всего заключали браки «онлайн» в Туркестанской области и Шымкенте, а разводились посредством Интернета чаще всего в Алматы, передает webinfo.kz.

Нужно отметить, что онлайн-услуга представляет собой лишь возможность подать заявление, подписанное ЭЦП (электронно-цифровой подписью). А через месяц для подписания документов в государственном органе необходимо личное присутствие заявителей.