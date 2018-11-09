По итогам 9 месяцев текущего года более 300 промышленных предприятий Туркестанской области произвели продукцию на сумму 323,9 млрд тенге, индекс физического объема составил 97%.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Ганибет Аубакиров.

По его словам, в рамках Карты поддержки предпринимательства в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 9 проектов на общую сумму 16,8 млрд тенге. Из них 4 проекта уже введены в эксплуатацию. «В числе проектов, введенных в текущем году в Туркестанской области, завод «Green technology industries» по производству ПЭТ отходов и шпательских волокон в Ордабасинском районе, предприятие «Golden Camel Group LTD» по переработке верблюжьего и кобыльего молока в Туркестане, ТОО «Ордабасы ешкі сүт өнімдері» по переработке козьего молока на базе молочно-товарной фермы, а также крестьянское хозяйство «Көрк» по производству безалкогольных напитков в Казыгуртском районе. Кроме того, в Туркестанской области в Карту поддержки предпринимательства на 2015-2019 годы вошли 87 проектов с общим объемом инвестиций 426 млрд тенге, с созданием 11 тыс. новых рабочих мест», — сказал Г.Аубакиров.

В настоящее время в Туркестанской области действуют 9 индустриальных зон. Общая земельная площадь индустриальных зон в районах и городах составляет 533 га. На сегодняшний день в этих индустриальных зонах реализуется 61 проект, общей стоимостью 80 млрд тенге. В результате планируется создать 3 000 рабочих мест. Из 61 проекта в настоящее время запущено 22 предприятия.