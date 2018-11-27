Ремонтные работы на стадионе им. Кажимукана Мунайтпасова планируется завершить в 2020 году.

44 миллиона евро будет выделено на ремонт стадиона им. Кажимукана Мунайтпасова в Шымкенте. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, передает Total.kz.

«В этом году наша команда «Ордабасы» заняла 4-е место. Благодаря этому мы будем играть в Лиге Европы. Для нас это большой вызов. Мы сейчас к этому готовимся, поэтому в течение полутора лет готовы реконструировать наш стадион им. Кажимукана с компанией из Словакии. Инвестиции примерно 44 миллиона евро», — сказал Абдрахимов.

Он также уточнил, что реконструкцию стадиона планируется провести в течение 2019-2020 годов.