В городе Туркестан на сельскохозяйственном фестивале «Агрофест — 2018» Толебийский район занял первое место по производству молока.

Толебийский район отличился и был награжден в номинации «Лучший производитель молока» и «Лучший производитель сафлора».

Напомним, в этом году в Толебийском районе произведено более 14 209 тонн сафлора и 17 695 тонн молока. Объем произведенного молока в районе составляет 95% от произведенной молочной продукции по Туркестанской области.

Пресс-служба акимата Толебийского района