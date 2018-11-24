«Вот уж поистине – людям никогда не угодишь!» – в сердцах сказал мне представитель городской службы ЖКХ, правда, пожелавший остаться неизвестным. Суть высказывания относится к строительству третьего по счету шымкентского Арбата по проспекту Бейбитшилик, который планируется «запустить»

к концу этого года.

И действительно, что им еще надо? Совершенно безвозмездно, за счет бюджетных средств более чем в 560 миллионов тенге, город собирается превратить отрезок вполне «заштатной» улицы – от магазина «Гульжан» до площади Аль-Фараби – в благоустроенную, исключительно пешеходную аллею, изобильно оснащенную фонарями, скамейками, цветниками, урнами, фонтанами и даже велосипедной дорожкой. А если упомянуть про то, что фонари устанавливаются кованые, с фигурными плафонами, фонтаны будут каскадными, а ходить там гуляющие будут по устойчивым и практически вечным гранитным плиткам – так вообще, с чего бы там взяться недовольным?

«РЕНОВАЦИЯ» ПО НАШЕМУ ОБРАЗЦУ

Как ни странно, самой протестной категорией оказались жители тех самых домов, у стен которых этот Арбат и раскинет свои цивилизационные прелести. Казалось бы, вот им бы молчать и тихо радоваться. Вид из окна – потрясающий! Никакого транспортного шума, никаких голосовых назойливых объявлений типа «Загорелся зеленый свет через улицу…». Летом – прохлада от фонтанов… Даже сами жильцы признают, что цены на их квартиры теперь значительно возрастут. Да, еще забыла сказать, что их дворы, как бы не имеющие отношения к Арбату, тоже будут благоустроены за государственный счет, а между домами будут воздвигнуты ажурные металлические ворота, чтобы, значит, избегнуть нежелательного вторжения фланирующих по Арбату народных масс в их собственнические дворовые владения. Ну а сами они, имея Арбат в шаговой доступности, могут в любое время дня и ночи наслаждаться моционом, хоть в тапочках.

Так в чем же суть недовольства? Об этом я поговорила с жительницей дома № 2 Светланой Ивановной Соболевой. В своем монологе она выразила мнение многих жильцов, потому как человек она активный, регулярно общающийся и с соседями по общему обитанию, и с благоустроителями новоиспеченного Арбата.

«Я не отношусь к самым «непримиримым». У меня к этим переменам двоякое отношение. Да, я согласна, что временные неудобства в виде шума, пыли и строительной грязи можно перетерпеть. Ради будущей красоты, тишины и комфорта. Но вот, что обидно. Главными потерпевшими от этого строительства оказались одинокие пенсионеры, а чаще всего, пенсионерки, которые являются обитателями однокомнатных квартир. Я имею ввиду, что в 2–3-хкомнатных квартирах лоджии выходят во внутрь двора – их перемены не коснулись, они наоборот даже рады, что им бесплатно поставили одинаковые пластиковые окна, выходящие на Арбат. А мы, «однокомнатники», имели только один маленький балкончик, пусть небольшой, метр на два, но зато там можно было хранить всякую мелочь – инструменты, пылесос, другие хозяйственные вещи, то есть, хоть немного разгрузить свою крошечную квартирку. Теперь эти балкончики снесли, вернее, балконный выступ остался, а всю остекленную конструкцию, которая и создавала как бы наличие еще одной комнатки-кладовки, убрали. Конечно, мы понимаем, что наши «разношерстные» балконы не украсили бы такой шикарный замысел, как Арбат. Все должно быть в едином дизайнерском стиле, а по проекту – это кованые балконные оградки во французском стиле. На таком пятачке, открытом ветру, дождю и снегу, уже ничего из квартиры не выставишь и не сохранишь… Ну ладно, пусть бы соблюдали внешнее единообразие, но ведь можно бы было пойти и другим путем, как, например, это сделали на Янги-Шахаре – там и фасад балконов у всех одинаков, и смотрится очень современно и красиво. Я, например, свой балкон снести позволила, хотя и не предполагала, что его уничтожение приведет к значительным и дополнительным материальным издержкам. Когда нас уговаривали снести балконы, то обещали все сразу заложить кирпичами, заштукатурить изнутри, а в результате пришлось за ними побегать, за свой счет и гипс покупать, и за левкас платить, и за штукатурку. Я пока еще могу сама справиться с последствиями такой реконструкции, а есть у нас такие, у которых на это уже нет ни сил, ни денег. По большому счету, на кухне теперь придется делать полноценный ремонт, ведь при установке двери на бывший балкон нам по пол стены снесли. Поэтому, я очень хорошо понимаю тех, кто сейчас категорически не хотят таких проблем и не дают согласия на снос своих балконов», – рассказала Светлана Ивановна.

Сейчас уже завершается реконструкция последнего дома № 2 по будущему Арбату. Соседние «собратья» по смене образа и подобия – дома №№ 6, 4 – уже радуют глаз своей первозданной свежестью. Но некоторые жильцы «второго» дома еще отстаивают свои права на балконную собственность. «Нет такого закона или предписания о сносе балконов без нашего согласия», – пояснила еще одна пенсионерка, – так что мы будем стоять до конца. Сначала нас просто уговаривали, а сейчас уже начинают угрожать, мол, мы все равно сдадим Арбат в эксплуатацию, хотите вы этого или нет. А вы потом будете сами платить из своего кармана по 824 тысячи тенге, чтобы привести свой балкон в соответствие с общими требованиями».

Да уж, противостояние намечается нешуточное. Но не будут же строители идти штурмом на завоевание чужой собственности? Да и почтенные пенсионерки вряд ли будут при этом ложиться на амбразуру и отстреливаться… Все-таки, думается, конфликт лежит больше в моральной плоскости. Ну, есть, допустим, в доме около десятка «непокорных» квартиросъемщиков – так неужели же к ним нельзя подобраться как-то помягче, используя индивидуальные методы убеждения?

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Стороннему наблюдателю все эти коллизии могут показаться делом несерьезным: к чему столько шума из-за пары квадратных клочков жилья? Но есть у жильцов опасения и другого, далеко не «шкурного» характера. Они боятся, что с перекрытием движения транспорта на Арбате их дворы превратятся не в проходные, а в проездные. «Уже сейчас, когда перекрыта улица на время строительства, из подъезда невозможно выйти – приходится пропускать по пять машин. Проезжая часть по всяким ГОСТам должна отстоять от домов не менее, чем за пять метров, а она к нам подступает почти вплотную, – говорит одна из жительниц этого квартала, зажатого между проспектами Момышулы, Республики и площадью Аль-Фараби. – А представляете, что будет с нашими тихими дворами во время массовых праздников и народных гуляний? У нас под окнами будет одна сплошная круглосуточная автостоянка!» Представители ЖКХ жителей успокаивают: мол, все продумано и схвачено, внутриквартальные подъездные пути будут доступны и для экстренных служб, и для личного транспорта… Словом, невольно подтверждают все их жуткие прогнозы – прощай покой и воля… Хотя, пока еще рано рисовать грядущую действительность в черных тонах – ведь все проблемы можно решать в рабочем порядке и «по мере их поступления».

Совершенно особняком стоит конфликт строителей Арбата с Эркином Ашировичем Муминовым, жителем дома №8, где расположен магазин «Гульжан». Эркин Аширович – заслуженный работник в области медицины и образования, а ныне пенсионер, открыл в этом доме частную стоматологическую клинику. Здесь он живет с детства и относится к этому дому с родственной любовью. Но какое отношение он имеет к «арбатовскому» строительству? В «Гульжане» не надо было по проекту ничего менять или сносить балконы, однако и он претерпел урон от небрежной работы строителей Арбата. В своем обращении в акимат Эркин Аширович изложил суть претензии: «В ходе работ по реконструкции улицы Бейбитшилик строители нанесли материальный ущерб зданию, а именно: сорвали декоративные козырьки над витражами магазина «Гульжан» и заменили их на обычные из алюминия, снесли защитные столбики ограждения, повредили декоративный забор тяжелой строительной техникой». К обращению прилагаются фотодоказательства, подтверждающие акт непредумышленного вандализма. Кстати, это не первое обращение к властям с призывом к восстановлению справедливости и требованием взыскать с виновных материальный ущерб. Вернее, даже не столько материальный – Эркин Муминов был готов обеспечить рабочих своими стройматериалами и даже заплатить им за работу – лишь бы вернуть ограждение на своей территории в первоначальный презентабельный вид! Его более всего оскорбляет абсолютное равнодушие к своей проблеме, и даже не равнодушие, а, как он пишет, «грубость и хамство», с каким реагируют на его требования представители компании, отвечающей за проведение строительных работ. Опять мы сталкиваемся с пресловутым «человеческим фактором». Ну неужели же нельзя вести дела иначе – с уважением к людям, в чью налаженную жизнь вдруг резко вламываются с излишним реформаторским пылом. Даже с самыми благими намерениями.

Впрочем, новый Арбат обещает стать прекрасным местом отдохновения и общего примирения. Не об этом ли говорит уже установленный там инсталляционный Ангел, фантастически светящийся в ночи? А пока… все очень вписывается в песню Булата Окуджавы, если кто помнит: «Ах, Арбат, мой Арбат,.. ты и радость моя, и моя беда».

Елена Летягина