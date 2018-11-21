В число призеров женского чемпионата мира-2018 вошли спортсменки из 21 страны, сообщает SportX.kz.

В полуфинальных матчах больше всего представителей у сборной Китая. В Нью-Дели продолжают выступление 5 боксерш из этой страны. Второе место занимает сборная Индии (4). В тройку лидеров входят также команды КНДР и США (по – 3). Казахстан, Украина, Германия, Болгария, Тайпей, Голландия и Турция делегировали в полуфиналы по две девушки.

22 ноября состоятся первые поединки за выход в финал. В четверг на ринге выступит Карина Ибрагимова (60 кг) из Акмолинской области. В соперники ей досталась титулованная боксерша из Ирландии Келли-Анне Харрингтон. Стоит напомнить, что на ЧМ-2016 в Астане спортсменка из Дублина стала серебряным призером.

23 ноября в полуфинале будет биться Жайна Шекербекова (51 кг) из Шымкента. Она встретится на ринге с японкой Тсукими Намики. Отметим, что ее соперница в нынешнем году стала победительницей Кубка Президента РК по боксу. В полуфинале она победила двукратную чемпионку мира Назым Кызайбай – 3:2.