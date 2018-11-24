Из прошлых достижений представительницы Шымкента можно выделить серебряную медаль Азиады 2014 года и бронзовую медаль чемпионата мира 2016 года.

Женская сборная Казахстана по боксу завершила выступление на чемпионате мира в Нью-Дели (15-24 ноября). Команда Вадима Присяжнюка в столице Индии выиграла две медали различного достоинства. Бронзу завоевала Карина Ибрагимова (60 кг), а обладательницей серебра стала Жайна Шекербекова. В финале весовой категории до 51 кг она уступила Панг Чол Ми из КНДР, которая на минувшей Азиаде также потерпела поражение в поединке за золото, передает informburo.kz.

В предыдущих боях 28-летняя Жайна Шекербекова победила конголезку Розетту Ндонгалу – 5:0, колумбийку Ингрит Валенсию – 3:2, полячку Сандру Драбик – 5:0 и японку Намики Тсукими – 5:0.

Стоит отметить, что чемпионат мира по боксу среди женщин проходит раз в два года. Стало быть, ЧМ-2016 состоялся в Астане. Там хозяйки ринга выиграли четыре золотые и две бронзовые медали.