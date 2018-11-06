Больше миллиарда тенге на покупку продуктов потратил стабилизационный фонд Туркестанской области. Картофель, лук, сахар и мясо, купленные государством, продаются на рынках по низким ценам.

Это уже позволило избежать традиционного сезонного повышения товаров первой необходимости, сообщает «Хабар 24». Обилие овощей и фруктов на ярмарке в одном из самых южных районов Туркестанской области – Сарыагашском, радует глаз.

Свою продукцию сюда привезли аграрии со всей области. Но радует не только ассортимент товаров, главное – цены, здесь они гораздо ниже рыночных.

Танабай Шынтасов, руководитель крестьянского хозяйства: «У нас работают более 50 человек. В год мы сажаем порядка миллиона саженцев. Впрочем, главная цель не только увеличение объема производства, но и повышение качества выращиваемой продукции. Наше хозяйство имеет 100 гектаров виноградных садов. С начала года в Туркестанской области провели 35 ярмарок. Всего было реализовано более двух тысяч тонн продукции на 332 миллиона тенге».

Нуржигит Мырзахметов, заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Туркестанской области: «В этом году в регионе собрано 2,7 миллионов тонн урожая, что является рекордным показателем. 500 тысяч тонн из них экспортировано за рубеж. Миллион тонн отправлено в северные регионы Казахстана. Теперь купить овощи и фрукты по сниженным ценам жители области могут, не дожидаясь специализированных ярмарок».

На прилавки Туркестана товар по сниженным ценам будет поставляться из областного стабилизационного фонда. В этом году на бюджетные деньги заготовили 4 с половиной тысячи тонн картофеля, 1200 тонн лука, 70 тонн подсолнечного масла и 190 тонн мяса. Их жители могут купить со скидкой в 5-10%.

Социальные продукты продаются не только на рынках, но и в специальных павильонах. Их в областном центре 4. Маратбек Мырзамуратов, заместитель председателя СПК «Туркестан»: «Купленных продуктов достаточно. У нас есть резервы. В случае недостатка или если объем товара уменьшится, у нас есть возможность произвести дополнительный закуп. В этом плане проблем нет. Деньги в фонде есть. Продукты для стабилизационного фонда были приобретены с расчетом и на Шымкент».

Но теперь город-миллионник запасы делает самостоятельно, так что заготовленных продуктов в стабфонде области достаточно для того, чтобы оказать влияние даже на рыночную стоимость продуктов.