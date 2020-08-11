Инициатива исходит от Президента РК Касым-Жомарта Токаева и реализуется СПК «Туркестан».

Уже провели совещание на тему запуска пилотного проекта «От поля до прилавка». В заседании участвовали представители Управления сельского хозяйства, АО «СПК «Туркестан», НПП «Атамекен», РИЦ «Оңтүстік» и предприниматели области, которые рассмотрели основные задачи и условия реализации инициативы.

Основная цель программы – оказание максимальной помощи аграриям страны в том, чтобы продавать выращенный урожай своим покупателям без лишних потерь и препятствий. Так, на сегодняшний день специалисты СПК «Туркестан» ведут серьезную работу с субъектами предпринимательства Туркестанской области.

Эксперты, в частности, разъясняют предпринимателям условия проекта и то, какой пакет документов потребуется собрать. Согласно правилам кредитования, общий срок оформления займа не превысит 10 календарных дней, а годовая эффективная ставка вознаграждения составит 0,01%. Вместе с тем, договор займа заключают на условиях возвратности, срочности и целевого использования, а само кредитование будет осуществляться для закупа и сбыта определенного перечня продукции.

Как известно, агропромышленный комплекс является ведущим направлением развития области и обладает значительным потенциалом для роста. Однако существуют препятствия, в числе которых отсутствие постоянных каналов закупа, ограниченность рынков сбыта и высокая конкуренция с импортной продукцией. Чтобы поддержать отечественных товаропроизводителей Правительство страны предложило проект «От поля до прилавка», предполагающий финансирование предпринимателей.

Реализация данного проекта должна обеспечить координацию крестьянских и фермерских хозяйств и привести к улучшению социальной обстановки среди сельского населения области.