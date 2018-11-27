Руководство детсадов прикарманило деньги, выделенные на 2017−2018 годы.

Деньги были выделены на реализацию программы «Балапан», согласно которой из госбюджета оплачивается учеба и нахождение малышей в садике, родители же платят за питание и, если захотят, дополнительно за другие услуги, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Острая нехватка мест в государственных детских садах вдохновила на появление в стране программы «Бaлапан». К примеру, ваш ребенок стоит в очереди в садик, но она подойдет не скоро. В таком случае можно временно устроить малыша в частное дошкольное учреждение, которое работает по программе госзаказа. При этом он сохраняет свою очередь на получение места в государственном. Однако в Шымкенте вокруг этой программы разразился скандал: некоторые частные дошкольные учреждения получали деньги из бюджета, отмечали детей в табеле, по документам госпрограмма выполнялась на «отлично», на деле — казенные деньги уходили в карманы заведующих.

«Выяснилось, что в 9 детских садах, подавших заявку на госзаказ, дети не то что не посещали учреждение, они были из другого города! Тем не менее, деньги на них выделялись. В частных детсадах воспитатели обязаны отмечать в табеле, если ребенок не пришел. Но у них всегда полные группы, если верить документам», — рассказывает руководитель отдела образования города Шымкента Акерке Абылайхан.

Руководство детсадов прикарманило деньги, выделенные на 2017−2018 годы — всего около 2 млн тенге. После проверки, вскрывшей обман, 2 руководителя дошкольных учреждений вернули деньги. Остальные обещают сделать это в ближайшее время. Местные власти в эти же дни распределяют бюджет по программе «Балапан» на следующий год.

«Те детские сады, которые оказались замешаны в скандале, не будут участвовать в конкурсе. На государственный заказ они могут не рассчитывать», — говорит член комиссии по распределению государственного заказа среди частных детских садов Кайрат Карибаев.

173 дошкольных учреждения подали заявки на госзаказ по программе «Балапан». Однако не все примут участие в конкурсе, к примеру, 25 детсадов не прошли отбор из-за несоответствия санитарным требованиям, у других — проблемы поострее.

«Все места разделим поровну. Поступил заказ на 7 тысяч мест. 4 тысячи из них мы распределили. Эти те сады, где все в порядке с документами, с законом. Где не было скандалов по поводу не педагогичного отношения к детям, не было хищений и так далее», — продолжает Акерке Абылайхан.

В Шымкенте 476 детских садов, только 88 из них — государственные. Поэтому большая часть госзаказа будет распределена между частными садами, над которыми после разразившегося скандала контроль будет усилен.