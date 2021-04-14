В Шымкенте функционируют 526 дошкольных организаций образования.

В настоящее время в 2 871 дежурной группе воспитывается 41 199 (70,3%) детей. В Шымкенте в соответствии с демографическим ростом есть необходимость открытия новых детских садов. В этой связи, в текущем году за счет средств индивидуальных предпринимателей планируется открытие 14 детских садов на 1600 мест.

С января этого года стоимость подушевого финансирования определена в размере 37 527 тенге на каждого ребенка, дополнительно предусмотрены средства. В прошлом году было 28 350 тенге.

Кроме того, в рамках системы подушевого финансирования предусматривается создание кластеров путем объединения детских садов с целью накопления бюджетных средств, приравнивания детских садов слабого уровня к качественным.