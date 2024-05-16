48 млн тенге похитили руководство и бухгалтер одной из школ Шымкента

В Шымкенте вынесли приговор директору , заместителю и бухгалтеру школы №44. Директор оштрафован на 6,9 млн тенге, передает OTYRAR.

Заместителю и бухгалтеру вынесли 7 и 8 лет тюремного срока. Ранее им было предъявлено обвинение в хищении 48 млн тенге, выделенных фонду оплаты труда педагогов.

Как сообщает городской антикор, судебный процесс проходил с участием директоров и бухгалтеров городских школ с целью профилактики коррупционных правонарушений. Из них 50 участвовали в судебном заседании онлайн, а остальные 650-офлайн.

За незаконное перечисление сверхнормативной заработной платы, установленной приговором суда, а также систематические выплаты «мертвым душам» заместителю директора и бухгалтеру назначено наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы. Директор образовательного учреждения оштрафован на 6,9 млн тенге за небрежное отношение к работе. Приговор не вступил в законную силу.