Трагедия произошла 13 ноября. В трехкомнатной времянке жили и работали трое граждан соседнего государства.

Для обогрева жилья использовался электрообогреватель и 4-х конфорочная газовая плита, на решетке которой был установлен кирпич, передает elitar.kz.

По словам специалистов, облследовавших жилье, никаких вентканалов в комнате, где спали мужчины не было. Угарный газ просто накапливался в помещении.

В результате двое мужчин 1976 и 1983 г.р. погибли от отравления угарным газом. Третий мужчина 1983 г.р. в тяжелом состоянии доставлен в больницу.