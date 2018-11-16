В Семее в очереди за каменным топливом убили известного дзюдоиста.

В социальных сетях области обсуждается трагическая смерть жителя Семейского региона Жасулана Абиева. На странице казахстанских дзюдоистов в Инстаграме о нем написано, что он был одним из лучших дзюдоистов в весовой категорий до 60 кг, неоднократным чемпионом и призером чемпионата Казахстана и международных турниров, передает factum.kz.

Очевидцы утверждают, что его жестоко убили, пробив голову и применив холодное оружие во время конфликта, завязавшегося на угольном разрезе Каражыра. Якобы его убили в очереди за каменным углем.

В Департаменте полиции ВКО прокомментировали, что факт убийства действительно зафиксирован.

«По факту гибели 13 ноября жителя поселка Степной начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 Уголовного кодекса РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам по подозрению в совершении уголовного правонарушения задержан житель г. Семея 1994 года рождения, который водворен в изолятор временного содержания», – сообщили в ДВД ВКО.

Похоже, что ажиотаж на уголь перерос факты обычных «разборок» на месте и перешел в более криминальные моменты.