Французы заинтересованы в бизнес-партнерстве с Туркестанской областью.

Заместитель акима Туркестанской области Ербол Тасжуреков встретился с Генеральным консулом Франции в Алматы Алексисом Шахтахтинским. В ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

На встрече заместитель акима области ознакомил гостей с экономическим потенциалом региона и призвал к реализации совместных проектов.

«В нашей области созданы все условия для реализации инвестиционных проектов, развития малого и среднего предпринимательства. Туркестанская область — это один из густонаселенных регионов Казахстана, где проживает 2 млн человек. Можно сказать, что отрасль сельского хозяйства стала драйвером региональной экономики. К примеру, в области ежегодно собирают 1 млн тонн бахчевых культур. 90% теплиц в республике приходится на нашу область. 100% хлопка выращивают в нашем регионе. Кроме того, имеются большие возможности для развития сферы туризма. Мы приглашаем Вас к реализации совместных проектов в этих отраслях» — подчеркнул Е.Тасжуреков.

В свою очередь, Алексис Шахтахтинский отметил, что в дальнейшем французская сторона намерена продолжить работу, направленную на реализацию совместных инвестиционных проектов.

Стоит отметить, что дипломатические отношения между Казахстаном и Францией были впервые установлены в 1992 году. В результате, в обеих странах открылись посольства двух государств, укрепились экономические связи, а по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами составил 3,11 млрд долларов США.

Пресс-служба акима Туркестанской области