Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов предложил выпускникам «Болашака» работу в государственных структурах города, сообщает InformБЮРО.

По словам акима города, в Шымкенте уже работают 200 болашаковцев. Они трудятся на различных должностях в акимате, работают заместителями градоначальника, руководят управлениями, индустриальными зонами и СПК.

«Хотел бы с удовольствием пригласить всех желающих, кто хочет в регион: приезжайте в Шымкент. Шымкент – это новый мегаполис, в Шымкенте тепло, в Шымкенте душевно и в Шымкенте вкусно», – сказал Габидулла Абдрахимов на форуме «Человеческий капитал – основа модернизации», посвященном 25-летию стипендии «Болашак».

Аким Шымкента считает, что государственная служба – это дисциплина, ответственность и порядок. И всем молодым людям надо поработать в регионах, прежде чем стремиться в столицу.

«Тому, кто не прошёл регион, будет сложно работать в центральных органах, поверьте мне. Я свою карьеру начал в центральном госоргане и, когда после 15-летней карьеры приехал в регион, у меня открылись глаза на многие вещи, которые происходят в жизни общества. Я призываю молодых: идите в регионы, потому что там вы научитесь реальной жизни, будете крепкими, выносливыми. И тогда в Астане вам никто не скажет, что ты асфальтный парень, пороха не нюхал или жизнь не знаешь», – резюмировал аким.

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