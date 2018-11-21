Госслужащим будут платить за каждый час переработки с 1 января 2019 года.

Антикоррупционная служба активно борется с переработкой среди казахстанских госслужащих — «засидевшихся» в конце рабочего дня отслеживают, а компьютеры автоматически отключают.

Тем, кому не помогли и эти меры, с 1 января 2019 года будут платить за каждый час переработки, пишет NUR.KZ.

Анализ в госорганах за прошедшие сентябрь-октябрь показал, что больше всех перерабатывают и практически «живут на работе» сотрудники министерств нацэкономики, здравоохранения и сельского хозяйства.

Речь идет о более тысячи часов переработок — каждый день люди задерживаются на работе на 1-1,5 часа.

За переработки грозит ответственность согласно кодексу об административных правонарушениях за нарушение прав служащих — если госорган не выплачивает им сверхурочные. В вышеуказанных министерствах людям не выплачивали.

«С 1 января мы будем направлять информацию о переработках в минтруда и инспекцию труда в регионах, чтобы они принимали меры. Далее госорганы будут считать нужную сумму за сверхурочные и бухгалтерия будет им переводить доплату», — заявил Равиль Тюлебаев, глава департамента в сфере госслужбы.

К примеру, в МНЭ уже определили департаменты, кого невозможно «оторвать от работы» после 18:30, как они не старались — госслужащим будут доплачивать по часам.

«Работники канцелярии и департаментов, которые работают с международными компаниями, также департаменты, которые работают с канцелярией премьер-министра — мы решили, что они будут получать оплату.

Остальных в 18:30 будут просить освободить рабочее место — даже если для этого потребуются административные меры», — заявил директор департамента по работе с человеческими ресурсами Руслан Турганалы.