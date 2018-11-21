В ночь на 19 ноября злоумышленники проникли в здание одной из местных школ и украли из учебных кабинетов 13 компьютеров и два сканера, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Полицейским удалось задержать подозреваемых после совершения данного преступления.

Кроме того, преступная группа не раз промышляла кражами. В начале сентября в управление полиции Сайрамского района с заявлением обратился владелец игротеки. У него ночью неизвестные лица похитили 9 компьютеров.

Спустя неделю в полицию обратился директор одной из школ. Мужчина сообщил о том, что неизвестные лица похитили из кабинета учебного заведения 7 ноутбуков. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Кража».

На раскрытие данных преступлений был ориентирован весь личный состав управления полиции. Оперативники криминальной полиции и участковые инспектора провели все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие данных краж.

20 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Сайрамского РУП задержаны двое подозреваемых, причастных к данным кражам. Оба − жители Шымкента, один из которых ранее судим. Задержан также и скупщик похищенного, житель Туркестанской области.

В настоящие время полицейскими установлено, что преступной группой совершено 5 фактов краж чужого имущества и 2 факта угона автомашины. Нанесенный материальный ущерб потерпевшим составил сумму около 5 млн тенге. По данным фактам проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством».

Стражи порядка не исключают тот факт, что подозреваемые могут быть причастны и к другим кражам.