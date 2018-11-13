К 2021 году в Шымкенте полностью решится вопрос нехватки мест в студенческих общежитиях.

Для этого в третьем мегаполисе построят общежития на 8500 мест. В Шымкенте 10 вузов и 29 колледжей. В них получают образование 106 636 студентов.

При этом только 6 614 студентов проживают в общежитиях.

Сейчас комнатах в общежитии нуждаются 8 400 студентов.

До конца года планируется сдать в эксплуатацию общежитие на 500 мест.

Подписаны меморандумы с инвесторами о строительстве еще двух общежитий нового типа на 500 и 200 мест.

Акимат города за счет инвестиций АО СПК «Shymkent» занимается оформлением земельного участка под строительство общежития на 5000 мест в мкр Туран.

В 2019 году начнется строительство общежитий на 2870 мест для студентов вузов и на 1650 мест для студентов колледжей.