Основная задача астрологии в современном обществе — помочь человеку раскрыть его истинную сущность. Основной вопрос, которым задаются все любители астрологии, звучит следующем образом: как мой характер определяет меня в области романтики и соблазнения.

Чтобы вам было проще установить связь с вашими любимым человеком или другом, мы составили список с подробным описанием того, что именно вызывает интерес у представителей разных знаков Зодиака.

Мужчина-Овен

Мужчин-Овнов привлекают смелые, отважные и спонтанные женщины, демонстрирующие свою независимость. Они будут уважать свободу женщины. Представители этого знака восхищаются силой и отвагой. Мужчины-Овны любят трудности. Им доставляет удовольствие, когда их пытается соблазнить уверенная в себе женщина, а они оказывают ей сопротивление.

Женщина-Овен

Женщин-Овнов привлекают прямые, импульсивные, смелые и рискованные мужчины, которые любят приключения. Их тянет к мачо и мужчинам в форме. Им нравятся соревнования и трудности, поэтому они предпочитают влиятельных мужчин, которых сложно добиться. Представительниц этого знака привлекают победители — в спорте, бизнесе или в любой другой сфере, где есть конкуренция.

Мужчина-Телец

Мужчины-Тельцы предпочитают милых, спокойных и приятных женщин, проявляющих свои чувства при помощи ласки и поцелуев. Им нравятся добродушные и чувственные женщины, а вот от независимых и энергичных они стараются держаться подальше.

Женщина-Телец

Женщин-Тельцов привлекают классический тип мужчин — сильные и молчаливые. Им нравятся практичные мужчины. Также для женщины-Тельца важно, чтобы ее избранник любил животных или природу в целом. Мужчина, который умеет готовить, обниматься и обеспечивать физический комфорт определенно ее заинтересует.

Мужчина-Близнец

Представителей этого знака привлекают смышленые, остроумные и непостоянные женщины, которые могут их озадачить.

Женщина-Близнец

Женщинам-Близнецам идеально подходят умные и непостоянные мужчины, умеющие поддержать разговор. Общение очень важно для представительниц этого знака, поэтому они обращают внимание на мужчин, которые умеют правильно преподнести информацию и поделиться своими идеями.

Мужчина-Рак

Мужчин-Раков привлекают женщины, которые будут их поддерживать и о них заботиться. Женщина, которая кормит мужчину-Рака и заставляет его почувствовать себя любимым, вскоре может начать делить с ним общий дом, поскольку именно дома ему больше всего хочется ощущать заботу и поддержку.

Женщина-Рак

Больше всего женщине-Раку подойдет бдительный, чувствительный и понимающий мужчина, способный ее защитить. Если она поймет, что мужчина может подарить ей ощущение безопасности, то у нее сразу же возникнет к нему влечение.

Мужчина-Лев

Мужчинам-Львам нравятся женщины, с которыми они могут появиться на людях и при этом чувствовать гордость. Такому мужчине нужна женщина, которая заставит его лучше выглядеть, просто идя с ним под руку. Представителей этого знака возбуждают шикарные, драматичные и холодные женщины.

Женщина-Лев

Мужчина, которому удастся укротить львицу, должен излучать тепло и физически проявлять свои чувства. Женщина-Лев еще больше заинтересуется, если мужчина будет богатым, известным, влиятельным или красивым (или же всем из вышеперечисленного), и тогда она сможет находиться в центре внимания вместе со своей новой любовью.

Мужчина-Дева

Мужчин-Дев обычно привлекают опрятные и консервативно одетые женщины, знающие правила приличия. Представители этого знака довольно практичные и не желают ничего, кроме совершенства, когда дело касается выбора партнерши. Как результат — они чаще всего остаются одни.

Женщина-Дева

Женщин-Дев привлекают умные, ухоженные, практичные и надежные мужчины с безупречными манерами. Два основных требования для представительниц этого знака — опрятность и чистоплотность.

Мужчина-Весы

Мужчин-Весов привлекают изысканные женщины, которые в тоже время понимают, в каких ситуациях излишняя формальность неуместна. Избранница представителя этого знака должна быть утонченная, но не высокомерная, требовательная, но не чересчур. В ней может быть масса противоречивых качеств, но главное, чтобы она была искренней и лишенная скрытых мотивов.

Женщина-Весы

Женщин-Весов привлекают очаровательные, вежливые и хорошо одетые мужчины. Еще лучше, если они к тому же будут романтичными, красивыми и немного старомодными. Представительницы этого знака лучше воспринимают вербальный флирт, нежели физический.

Мужчина-Скорпион

Эмоционально непостоянных мужчин-Скорпионов привлекают живые, страстные и энергичные женщины. Они предпочитают активных и влиятельных женщин, а нерешительных и слабовольных обходят стороной.

Женщина-Скорпион

Женщины-Скорпионы предпочитают сильных и загадочных мужчин, обладающих харизмой, которая указывает на их сексуальность и скрытые глубины безудержной страсти.

Мужчина-Стрелец

Мужчины-Стрельцы предпочитают честных, прямых и надежных женщин. Они ищут любовницу и друга в одном лице. Им нравятся счастливые женщины, который ведут себя игриво, а в следующий момент начинают философствовать.

Женщина-Стрелец

Женщин-Стрельцов привлекают мужчины с высокими моральными ценностями и этическим нормами, для которых важна честность. Своего потенциального партнера они хотят видеть и как своего друга — честного и веселого.

Мужчина-Козерог

Мужчин-Козерогов привлекают социально приемлемые, но в тоже время немного высокомерные женщины. Также для нее должны быть важны успех и статус.

Женщина-Козерог

Женщин-Козерогов привлекают серьезные, отчужденные и независимые мужчины с аурой загадочности. Им нужен амбициозный и социально приемлемый спутник. Представительниц этого знака привлекают деньги, статус и власть.

Мужчина-Водолей

Мужчин-Водолеев привлекают умные, независимые и беззаботные женщины, умеющие поддержать разговор. Если женщина озадачит его или будет нестандартной — мужчина-Водолей не останется равнодушным, но если она будет чересчур эмоциональной — он пройдет мимо.

Женщина-Водолей

Женщин-Водолеев привлекают интеллектуальные и непредвзятые мужчины, умеющие мыслить логически и готовые к экспериментам. Мужчина полный идей точно не оставит представительницу этого знака равнодушной. Еще больше ее привлечет непредсказуемый или необычный в чем-либо мужчина.

Мужчина-Рыбы

Замкнутых мужчин-Рыб привлекают романтичные, эмоциональные, чуткие и пассивные женщины. Если женщине удастся заинтриговать представителя этого знака или же заставить его почувствовать себя защищенным — она может оказаться его единственной. Мужчинам-Рыбам нравятся тайные любовные связи, а также люди, нуждающиеся в помощи или эмоциональной поддержке.

Женщина-Рыбы

Женщин-Рыб привлекают романтичные и чуткие мужчины. Им нравятся либо мечтатели с богатым воображением, либо просто потерянные и запутавшиеся мужчины. Мысли о тайных любовных связях будоражат женщину-Рыбу, а загадочность интригует.

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