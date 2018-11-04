В социальной сети Instagram опубликовали видео, на кадрах которого зафиксирована смерть одного из каскадеров, приглашенных на празднование Хэллоуина в один из алматинских клубов, передает NUR.KZ.

Согласно сценарию праздника, артисты должны были играть роль висельников, будучи подвешенными под потолком.

Позже на кадрах видно, как одному из каскадеров стало плохо, и он перестал подавать признаки жизни.

В комментариях пользователи просят удалить данный ролик. Их возмутило отношение автора к происходящему и память погибшего.

Среди фолловеров нашлись те, кто был свидетелем страшного инцидента.

Кто-то из пользователей связал трагедию в клубе со смертью известного каскадера Касыма Жумагужина.

«Мы с друзьями были там в этот момент, нас на видео видно даже. Никто не догадывался, что все так закончилось. В какой-то момент его сняли, нам показалось, что ему помогли слезть и все. А теперь я узнаю, что человек умер на моих глазах…кошмар»; (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)

«извините, по техническим причинам мы закрываемся. Приносим свои извинения». И все. Зачем же в микрофон о трупе говорить? Или по вашему нормально, что люди пили, танцевали, виселились рядом с мертвым человеком? А как бы Вы себя чувствовали, если бы были на их месте? Вам весело, круто, классно, а на следующий день узнаете, что рядом с Вами человек умер»;

«Админ удалите это жуткое видео! Лишь бы рейтин был..а то что человек мертв никого уже и не трогает превратились в толпу без мозгов»;

«Удалите!!! Пожалейте родных!!!»;

«Роль исполнял знаменитый каскадер Касым Жумагужин! Для него подобного рода игра это норма. Пусть земля ему будет пухом.. Винить кого то в случившемся точно не стоит..»;

«Смысл в том, что людей даже не напрягло, что случилось, шоу программа продолжалась, бухаловка продолжалась, но главное же снять на видео и залить в сеть. Надеюсь вы поняли, что именно я имела в веду».

Полиция пока никак не прокомментировала ролик, который шокировал юзеров.