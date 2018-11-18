Рамадан в следующем году начнется 6 мая, а праздник по завершении священного месяца Ораза Айт выпадает на 4 июня.

Стало известно, на какой день выпадает начало священного для мусульман месяца Рамадан (Рамазан) в 2019 году, передает Sputnik.

Согласно расписанию Духовного управления мусульман Казахстана, Рамадан начнется в следующем году 6 мая. На 4 июня выпадает Ораза Айт — праздник, который отмечается по завершении священного месяца.

Ночь Предопределения (Кадыр тун) мусульмане встретят в ночь с 31 мая на 1 июня.

Первый день праздника жертвоприношения Курбан Айт в следующем году наступит 11 августа, в воскресенье. Отмечается он по традиции в течение трех дней.

Календарь был составлен в соответствии с астрономическими данными арабских стран. В связи с тем, что точная дата может меняться в зависимости от циклов луны, могут быть изменения.

Мусульманские праздники

Соблюдение поста в священном для верующих месяце Рамадан — один из пяти столпов Ислама. Мусульмане следуют жестким ограничениям в питании, удовольствиях и развлечениях.

В Рамадан наступает особая Ночь Предопределения, или Ночь Могущества (Кадыр тун). Пропустить Кадыр тун считается невосполнимой потерей, поэтому мусульмане стараются не спать и ждать ее наступления. Они считают, что в особенную ночь милость Аллаха проявляется сильнее, чем обычно.

По завершении Рамадана отмечается Ораза Айт (Ураза Байрам, Ораза Байрам) — праздник прощения и милосердия.

Спустя 70 дней после праздника Ораза Айт мусульмане отмечают праздник жертвоприношения Курбан Байрам. В Казахстане этот день является выходным.