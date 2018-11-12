Кто за что отвечает в системе здравоохранения Казахстана?

Осознаете ли вы, что система здравоохранения существует за счет наших денег, которые мы платим в бюджет в виде налогов?

И если вы ответственный и дисциплинированный налогоплательщик, то эта статья для вас. Знайте кому писать и с кем разбираться для защиты своих прав и интересов в системе здравоохранения.

Наши карточки помогут вам понять, кто за какой участок несет прямую ответственность и чье внимание привлекать в соцсетях при нарушениях.

Поэтому знайте свои права на получение бесплатной медпомощи, но помните — насколько эффективным будет лечение, зависит и от вас тоже.