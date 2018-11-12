Кто за что отвечает в системе здравоохранения Казахстана?
Иллюстрация с сайта //www.karomc.kz

Осознаете ли вы, что система здравоохранения существует за счет наших денег, которые мы платим в бюджет в виде налогов?
И если вы ответственный и дисциплинированный налогоплательщик, то эта статья для вас. Знайте кому писать и с кем разбираться для защиты своих прав и интересов в системе здравоохранения.

Наши карточки помогут вам понять, кто за какой участок несет прямую ответственность и чье внимание привлекать в соцсетях при нарушениях.

Определяет основные правила игры в секторе здравоохранения. Минздрав ответственен за то, какими будут: - ЗАКОНЫ Именно от них зависит как будут работать и действовать в разных ситуациях наши больницы, поликлиники, скорая помощь. - ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ Они определяют, какие болезни, проблемы будут в приоритете у государства в ближайшие годы и на что именно будут тратиться наши налоги. - ТАРИФЫ От их точности и размеров зависит, сколько именно будут платить за наше лечение и сколько из этих денег останется больницам на повышение зарплат медработникам, покупку техники, мебели, ремонт и прочее. - ПРАВИЛА И ПРИКАЗЫ Эти документы уточняют, как именно нас будут лечить, какие лекарства будут выдавать бесплатно, как именно должны обслуживать нас поликлиники, больницы и скорая помощь. - СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ От них зависит, какими будут знания у лечащего вас врача, помогающей ему медсестры и санитарки.
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ответственны за организацию медицинской помощи на местах. Именно акиматам областей и городов республиканского значения подчиняются управления здравоохранения, которые ошибочно считают региональными структурами Минздрава. Управления здравоохранения ответственны за следующие вопросы: - ИНФРАСТРУКТУРА Именно Управления здравоохранения решают, где и когда должна появиться новая поликлиника, больница или станция скорой помощи, сколько там будет работать врачей и какие именно. Эти же структуры акиматов решают, как будут разделены между существующими медорганизациями районы, и куда вам придется ехать для визита к врачу – через дорогу или через весь город. - КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Управления здравоохранения следят за тем, чтобы в местных больницах, поликлиниках и станциях скорой помощи были врачи, медсестры и санитарки. И чтобы их хватало на всех. - РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМ От управлений здравоохранения зависит, как скоро и с каким качеством будут внедрены изменения в медицинских организациях региона. - КОНТРОЛЬ ЗА МЕДОРГАНИЗАЦИЯМИ Контролировать работу больниц, поликлиник и станций скорой помощи – обязанность управлений здравоохранения согласно закону. И если что-то во внутренних процессах медучреждений идет не так, то разбирательства проводит управление здравоохранения. Управления выдают мед.организациям лицензии на работу и они же контролируют соблюдение условий лицензирования. Обеспечивать государственные больницы зданием, оборудованием и транспортом – задача местных управлений здравоохранения. - ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВАМИ Управления здравоохранения планируют потребность жителей регионов в бесплатных лекарствах и направляют информацию для закупа необходимых для бесплатного лечения населения медикаментов. «СК-Фармация» лишь закупает все необходимые лекарства по заявкам из регионов.
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Новая структура в системе здравоохранения с не совсем понятными даже для профессионалов функциями. Между тем, помимо сбора средств за ОСМС, Фонд ответственен также за ряд критически важных функций. - ЗАКУП МЕДУСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ Именно Фонд распределяет государственный заказ на медицинское обслуживание населения. От него зависит, какие именно поликлиники, больницы будет обслуживать население. До 2020 года он закупает услуги, гарантированные гражданам по закону и оказываемые бесплатно. С 2020 года к их задачам добавится закуп услуг, предоставляемых гражданам в системе ОСМС. - ОПЛАТА МЕДУСЛУГ Ежемесячно Фонд оплачивает больницам, поликлиникам и станциям скорой помощи услуги, оказанные населению по всей республике. Речь идет о 2,7 млн случаев стационарной помощи, порядка 7 млн вызовов скорой помощи, порядка 100 млн случаев посещений поликлиник в год. - МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА МЕДУСЛУГ Фонд также обязан проверить, действительно ли медорганизации оказали эти услуги населению и главное – как? Проверка службами мониторинга включает три аспекта: объем, количество и качество услуг. Грубо говоря, проверяется: факт предоставления услуги, соблюдение всех протоколов лечения и результат этих манипуляций. Если есть нарушения, то медорганизация штрафуется, а случаи грубых нарушений при лечении направляются для расследования в надзорные и правоохранительные органы.
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Непосредственно оказывают вам помощь и чтобы она была качественной и своевременной в их задачи входят следующие работы: - ОКАЗАНИЕ МЕДПОМОЩИ От руководства больниц зависит кто и как будет вас лечить, будут ли на месте все нужные специалисты и вовремя ли они вас примут. - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ДЛЯ ВРАЧЕЙ Обеспечивать врачей обучением, своевременно платить им зарплаты и создавать необходимые условия для работы – задача главных врачей больниц. - РАЗБОР ЖАЛОБ Жалобы на сервис и качество лечения в самой больнице разбирают специальные службы по качеству при больницах. Откровенно говоря, быстрее всего вопросы решаются именно через них. Жалоба, направленная в адрес министерства здравоохранения, проходит долгий путь через внутренние комитеты министерства, управления здравоохранения, чтобы в итоге снова попасть в службы качества больниц. Однако на действия или бездействие самого главного врача действительно лучше жаловаться в управления здравоохранения. - ОХВАТ ПРОФИЛАКТИКОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ПАЦИЕНТОВ Заказ на лечение, профилактические скрининги, обследование и обеспечение лекарствами получают именно мед.организации. И поэтому их задача информировать своих пациентов о них. Однако приходить вовремя на скрининг и госпитализацию, соблюдать назначения врача и приходить на повторные осмотры заставить вас могут только в исключительных случаях. Принудительное лечение разрешено для совсем небольшого количества заболеваний, например, для туберкулеза.
МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: БОЛЬНИЦЫ, ПОЛИКЛИНИКИ, СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Поэтому знайте свои права на получение бесплатной медпомощи, но помните — насколько эффективным будет лечение, зависит и от вас тоже.

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