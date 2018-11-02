Нацбанк Казахстана приостановил действие лицензий АО «Страховая компания «ТрансОйл» и АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life», передает Tengrinews.kz.

В первом случае постановление принято 29 октября 2018 года сроком на полгода. Приостановлено действие лицензии АО «Страховая компания «ТрансОйл» на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» по видам страхования в обязательной и добровольной формах и деятельности по перестрахованию от 6 января 2016 года № 2.1.42, выданной акционерному обществу «Страховая компания «ТрансОйл» за:

невыполнение требований ограниченных мер воздействия, примененных уполномоченным органом;

нарушение законодательных актов Республики Казахстан, регулирующих обязательные виды страхования, выразившееся в применении необоснованных размеров страховой премии;

систематическое (три и более раз в течение 12 последовательных календарных месяцев) нарушение требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«АО «СК «ТрансОйл» запрещается до истечения срока приостановления действия лицензии заключать новые договоры страхования (перестрахования), включая продление действующих договоров страхования (перестрахования) и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объема ответственности страховой (перестраховочной) организации, а также осуществлять страховое посредничество в качестве страхового агента по видам страхования в добровольной и обязательной формах.

По ранее заключенным договорам страхования (перестрахования) АО «СК «ТрансОйл» обязано выполнить принятые на себя обязательства», — сообщили в Нацбанке. Также 29 октября принято постановление о приостановлении действия лицензии АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life» (новое наименование АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life») на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности со сроком на три месяца за несоблюдение требований пруденциальных нормативов в части:

аннуитетного страхования;

обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (далее — ОСНС).

«АО «КСЖ «Азия Life» запрещается до истечения срока приостановления действия лицензии заключать новые договоры страхования (перестрахования), включая продление действующих договоров страхования (перестрахования) и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объема ответственности страховой (перестраховочной) организации, а также осуществлять страховое посредничество в качестве страхового агента по аннуитетному страхованию и ОСНС. По ранее заключенным договорам страхования (перестрахования) АО «КСЖ «Азия Life» обязано выполнить принятые на себя обязательства», — пояснили в финансовом регуляторе.

Также в Нацбанке сообщили, что требуется переоформление лицензии на осуществление деятельности по отрасли «страхование жизни» в связи с изменением наименования компании. В обоих случаях действие лицензии считается приостановленным с 31 октября.