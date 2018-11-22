Нурсултан Назарбаев провёл совещание по вопросам дальнейшей модернизации системы образования. На совещании обсуждалась дальнейшая модернизация отечественной системы образования, сообщает сайт Акорды.

«За два года объём финансирования системы образования и науки из бюджета увеличился на 22%»

«Состояние науки зависит от уровня образования. Если мы не будем развивать систему образования, начиная с её начальной ступени, то мы не добьёмся значимых результатов. В этом процессе ключевую роль играет Министерство образования и науки», – отметил глава государства.

Нурсултан Назарбаев остановился на итогах работы по совершенствованию системы образования. По его словам, за последние два года общий объём финансирования увеличился на 22%, составив более двух триллионов тенге.

«В сфере дошкольного образования охват детей в возрасте от трёх до шести лет достиг 95%. В среднем образовании 70% детей охвачены обновлённым содержанием образования. С 1 января 2018 года размер должностного оклада более 205 тысяч учителей увеличился на 30%. С 1 сентября 2019 года увеличение заработной платы коснётся ещё 90 тысяч учителей», – сказал Президент Казахстана.

Глава государства также отметил, что в 583 колледжах технического и профессионального профиля продолжается реализация проекта «Бесплатное ТиПО для всех», а в сфере высшего образования принят закон, направленный на расширение академической и управленческой самостоятельности вузов.

«Мы также поставили цель – обеспечить студентов общежитиями. В целом, объём финансирования науки на 2018 год составил 43,7 млрд тенге», – сказал Нурсултан Назарбаев.

«За три года нужно повысить квалификацию всех 55 тысяч воспитателей»

На совещании выступил министр образования и науки Ерлан Сагадиев с докладом о совершенствовании сферы образования. Глава государства указал ему на ряд существующих проблем и требующих решения задач.

«Необходимо обеспечить 100% охват детей дошкольным образованием. Это вопрос компетенции Правительства и акиматов. Поэтому ставлю перед Правительством задачу за три года повысить квалификацию всех 55 тысяч воспитателей страны», – сказал Нурсултан Назарбаев.

«Нужно избавить учеников и родителей от излишней учебной нагрузки»

Президент Казахстана поручил завершить переход среднего образования на обновлённое к 2021 году. Он отметил необходимость внедрения новых программ, качественных учебников, а также новой системы подготовки кадров по опыту интеллектуальных школ.

«Нужно избавить учеников и родителей от излишней учебной нагрузки. Хочу особо обратить внимание акимов всех регионов на качественное решение проблемных вопросов в школьном образовании на местах. Акиматам необходимо обеспечить комфортные и безопасные условия для развития и обучения школьников, начиная от качества питания в школьных столовых и подвоза детей. Вложения в образование каждого ребёнка являются инвестициями в светлое будущее нашей страны», – сказал глава государства.

«Нужно обеспечить защиту прав и интересов педагогов»

Нурсултан Назарбаев также указал на необходимость тщательной проработки законопроекта «О статусе педагога» и поручил заложить в него реальные стимулы, направленные на повышение престижа профессии педагога.

«Нужно развивать партнёрство с частным сектором на всех ступенях образования. Необходимо продолжить внедрение подушевого финансирования в школах. Такой подход позволит повысить долю частного капитала в сфере образования. Это – мировой тренд. Нужно также оградить школы от бесчисленных проверок со стороны контролирующих органов», – сказал глава государства.

Он указал на необходимость обеспечить защиту прав и интересов педагогов и пресекать нарушения правил внутреннего распорядка учащимися.

«Ученики должны слушаться и уважать учителей. И родители, и преподаватели должны с обеих сторон наблюдать за ребёнком», – сказал глава государства.

Нурсултан Назарбаев поручил акимам регионов ликвидировать трёхсменное обучение и аварийные школы. Он напомнил, что поручал построить 123 школы для решения этой проблемы.

«Если выпускник не может найти работу, значит, вуз не выполняет свою роль»

Нурсултан Назарбаев остановился на реализации проекта по обеспечению бесплатным профессионально-техническим образованием.

«С прошлого года реализуется проект бесплатного ТиПО для всех. Наша задача – обучить человека первой рабочей профессии. В то же время эти профессии должны быть востребованы экономикой. При этом дуальным обучением охвачено всего только 12% студентов ТиПО. Всё ещё острыми остаются проблемы материально-технического и кадрового обеспечения колледжей», – сказал глава государства.

С проблемами трудоустройства сталкиваются и вузы.

«В сфере высшего образования вузам предоставлена академическая свобода и самостоятельность. Следовательно, возросла и ответственность. Теперь следует поднять перед вузами вопрос о трудоустройстве своих выпускников. Если они не могут найти работу, то это означает, что вуз не выполняет свою роль», – подчеркнул Президент.

Нурсултан Назарбаев напомнил о необходимости построить студенческие общежития на 75 тысяч мест до конца 2022 года.

«Необходимо постоянно поддерживать эффективную обратную связь с населением, чтобы казахстанцы понимали суть проводимых преобразований и участвовали в них. Все усилия государства направлены на повышение жизненного уровня нашего народа. Благосостояние будет расти, когда люди будут получать качественное образование, иметь востребованные профессии и достойную работу», – заключил Президент Казахстана.