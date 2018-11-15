По представлению прокуратуры 23 обменных пункта Сарыагашского района поставлены на учет органов государственных доходов и уплатили налоги на сумму два млн тенге.

С 1 января т.г. 2018 года вступил в действие Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», которым введен новый вид объекта налогообложения фиксированного налога — обменный пункт уполномоченной организации.

Согласно последнему, субъекты, осуществляющие деятельность по организации обменных операций с наличной иностранной валютой не позднее 3-х рабочих дней обязаны уведомить налоговый орган о начале осуществления деятельности.

Однако анализ прокуратуры показал, что четыре уполномоченные организации района с 23 обменными пунктами осуществляли занимались обменом валюты в нарушение требований Кодекса.

По представлению прокуратуры района нарушения законности устранены.

Прокуратура Туркестанской области