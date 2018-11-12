В Туркестанской области за один день от отравления газом погибли три человека. Несчастные случаи произошли в Сайрамском и Жетысайском районах, передает МИА «Казинформ».

10 ноября в одном из частных домов Жетысайского района обнаружены мертвыми 18-летние парни, арендующие помещение.

В тот же день в селе Карасу Сайрамского района был зарегистрирован аналогичный случай. В одном из частных домов обнаружено тело 62-летнего мужчины.

Специалисты утверждают, что во всех домах была установлена ручная отопительная печь. В настоящий момент назначены специальные экспертизы, ведутся проверочные мероприятия.