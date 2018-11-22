Полицейские Туркестанской области раскрыли необычное преступление. Как стало известно, в начале сентября 2018 года в управление полиции Сайрамского района с заявлением обратился владелец компьютерного клуба.

В своем заявлении потерпевший сообщил, что неизвестные лица похитили 9 компьютеров. Спустя неделю в полицию поступило еще одно заявление. Обратился уже директор одной из школ. Мужчина сообщил о том, что неизвестные похитили из кабинета учебного заведения 7 ноутбуков. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража».

На раскрытие данных преступлений был ориентирован весь личный состав управления полиции. Оперативники криминальной полиции и участковые провели все необходимые мероприятия, направленные на поиск грабителей. В результате полицейским удалось задержать подозреваемых после совершения очередного преступления. В ночь на 19 ноября злоумышленники проникли в здание одной из школ и украли из учебных кабинетов 13 компьютеров и 2 сканера.

Были задержаны двое подозреваемых, причастных к этим кражам. Оба жители г. Шымкента, один из которых ранее судим. Задержан также и скупщик похищенного, житель Туркестанской области.

В настоящие время полицейскими доказана установлено, что преступной группой совершено 5 фактов краж чужого имущества и 2 угона автомашины. Нанесенный материальный ущерб потерпевшим составил около 5 миллионов тенге. По данным фактам проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 188 «Кража» и 200 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством».

Стражи порядка не исключают тот факт, что подозреваемые могут быть причастны и к другим кражам.

Если же вы стали свидетелем или жертвой преступлений просим обращаться по телефону 102.