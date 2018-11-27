В Туркестанской области в ходе ОПМ «Stop-трафик» полицейские выявили 5 фактов сводничества, передает пресс-служба полиции региона.

23 ноября в Сарыагашском районе сотрудники УБОП задержали администратора одной из саун, местную жительницу, которая получила вознаграждение от девушек легкого поведения за вызов их к клиентам помывочной для оказания интимных услуг.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование.

Кроме того, в рамках ОПМ «Stop-трафик» сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданку РК, разыскиваемую с 2009 года за совершение преступления, связанного с торговлей людьми.

Также в ходе ОПМ «Stop-трафик», полицейские поставили на учет более 20 девушек легкого поведения, занимающихся проституцией.