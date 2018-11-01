Прокуратурой города Шымкента проведен анализ на качество оказания государственных услуг в медицинских учреждениях.

Установлены факты незаконного предоставления медицинских справок психоневрологическим (350 теңге), наркологическим (350 теңге) и противотуберкулезным (220 теңге) диспансерами на платной основе.

В соответствии с внесенными изменениями в действующий реестр государственных услуг с 2 октября 2018 года указанные справки предоставляются на бесплатной основе.

Вышеупомянутыми медицинскими учреждениями незаконный сбор денег за 8 дней составил более 5,4 млн тенге (противотуберкулезный диспансер – 406 справок на сумму 89 320 тг, психоневрологический диспансер – 8048 справок на сумму 2 816 800 тг, наркологический диспансер – 7359 справок на сумму 2 575 650 тг).

Мерами прокурорского реагирования практика выдачи справок на платной основе прекращена.

В связи с вышеизложенным, доводим до сведения жителей города о праве возврата денежных средств, оплаченных на оказание данных государственных услуг. Для этого следует обратиться в учреждение, выдавшее справку.