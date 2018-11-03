Министерство внутренних дел Республики Казахстан сообщило о том, что жители страны в очередной раз через WhatsApp стали получать ложную аудиозапись о якобы банкротстве банка Kaspi, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ведомства Алмаса Садубаева.

Казахстанцев попросили не поддаваться провокации, эта рассылка не имеет ничего общего с действительностью.

За распространение заведомо ложной информации законодательством страны предусмотрена уголовная ответственность. Все причастные к рассылке будут установлены и понесут наказание.

В ведомстве напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации.