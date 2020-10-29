В мессенджерах рассылают информацию о том, что в Шымкенте якобы задержали хакера, совершившего кибератаку на Kaspi Bank и снявшего со счетов клиентов крупную сумму денег.

На самом деле ничего подобного не было. Рассылка оказалась неудачной шуткой самого «задержанного», сообщает stopfake.kz.

К сообщению об арестованном хакере прикреплено фото удостоверения личности некоего Геннадия Цоя 2000 года рождения и скриншот мобильного приложения Kaspi, на котором видна сумма остатка на карте — 1 132 750 880,05 тенге. В рассылке сообщается, что «злоумышленника» задержали сотрудники Енбекшинского РУВД и он признался, что действительно совершил кибератаку на банк и теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Пресс-служба департамента полиции города Шымкента опровергла эту информацию:

«Сообщаем, что по вышеуказанному факту сотрудниками Департамента полиции города Шымкента проведена незамедлительная проверка. В результате 28 октября текущего года на территории города противоправные действия в отношении указанного банка и его клиентов не совершались. Распространяемая информация по данному факту не соответствует действительности», — сказано в официальном сообщении.

Как рассказал Геннадий Цой, который и является автором сообщения, скриншот мобильного банкинга с крупной суммой он подделал с помощью программы Photoshop, а текст придумал для того, чтобы разыграть друзей и родных.

«Я сидел на работе и решил в программе Photoshop сделать (такую фотографию). Отправил в чат своей семьи, там, где родные: тети и дяди. Посмеялись, я удалил, и все на этом. Позже отправил другу, хотел разыграть. Он поклялся, что никому не пересылал. Сегодня вечером мне начали звонить и писать, что все знают. Я всех обзвонил (в семейном чате), не понимаю, кто это разослал», — рассказал он.

Напомним, 28 октября в системе Kaspi Bank произошел технический сбой. Администрация опровергла слухи о хакерской атаке. Система была восстановлена в тот же день. Все деньги вкладчиков остались в сохранности.