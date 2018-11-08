В Енбекшинском районе Шымкенте проходят рейды по профилактике отравлений угарным газом.

Достучаться до жильцов и рассказать им о том, как обезопасить свою семью. С наступлением отопительного сезона теперь это миссия номер один для чиновников, чс-ников и газовиков. Жильцам необходимо разъяснять правила пользования газовыми и водонагревательными котлами. Обходить приходится каждую квартиру и участники рейда радуются, когда им открывают дверь, ведь это значит, что их услышат и чья-то жизнь будет спасена.

Болатхан Дуйсенбаев, руководитель аварийно-диспетчерской службы газового хозяйства: » Очень много нарушений. Многие жители устанавливают газовые и водонагреватели с нарушениями, из-за чего возможно скопление угарного газа и, как следствие, отравление им. В ходе рейда мы обращаем внимание владельцев на выполнение правил технического обслуживания и на соблюдение правил безопасности».

По данным городского управления ЧС в прошлом году от угарного газа погибли 9 человек. В этом году за десять месяцев пять пострадавших, три человека погибли. Статистика снижается, а все потому что население теперь информировано как обезопасить себя.

Жолдас Ахметов, гл. специалист управления по ЧС г.Шымкента: «На 28 процентов снизился показатель по отравлению угарным газом. Рейды проводим не только среди жителей многоэтажек, но в школах и в государственных учреждениях. Рассказываем как пользоваться газовыми котлами и газосигнализаторами». В Енбекшинском районе к централизованной системе отопления подключены 528 многоэтажных домов. За последние пятнадцать лет семь процентов перешли на автономное отопление. Поэтому акиматовцы не исключают риск отравления газом при неправильном использовании газовых и водонагревательных котлов.

Александр Малахов, заместитель акима Енбекшинского района : » У нас есть такие дома в микрорайонах Север и Восток. И поэтому мы рейды проводим еженедельно, чтобы предотвратить несчастные случаи».

Рейдовые мероприятия по разъяснению правил безопасности и пользования газовыми хозяйствами продолжатся до конца отопительного сезона.