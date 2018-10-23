Сагинтаев не принял объяснений акима Шымкента по снижению частных инвестиций.

Глава кабмина РК Бакытжан Сагинтаев отчитал акима Шымкента Габидуллу Абдрахимова за снижение частных инвестиций на фоне роста государственных субсидий. Это показывает, что работы нет, заявил премьер на заседании Правительства.

«Как показал аким Шымкента, у него снижение по привлечению частных инвесторов, потому что идёт рост госсубсидий. На это нельзя ссылаться. Если мы так будем говорить, то будем сидеть и ждать помощи бюджета», – сказал премьер-министр.

Бакытжан Сагинтаев сообщил, что такая же ситуация в Актобе и Кызылорде, и это означает, что в этих регионах нет работы по привлечению частных инвестиций, а вся работа – это получить деньги из бюджета республики

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек также отметил системные проблемы инвесторов в регионах: это выделение земельных участков, подведение инженерной инфраструктуры, вопросы газоснабжения и ценообразования на газ по шести проектам на сумму 5,1 млрд долларов, ряд вопросов по деятельности СЭЗ и внедрение новых инструментов финансирования проектов.

Вопросы по работе с инвесторами у премьера есть не только к акимам, но и к посольствам Казахстана. Некоторые посольства дают результат, некоторые – нет.

«По привлечению инвестиций нужно рассмотреть KPI (ключевые показатели эффективности). Из какой страны, с помощью посольства пришли инвестиции. Мы всем оказываем помощь, а работают только определённые посольства. Во всех других есть заинтересованность, но работы нет. Давайте посмотрим, это поручение Мамину», – добавил он.

Премьер также поручил первому вице-премьеру Аскару Мамину провести анализ эффективности деловых советов, форумов и советов инвесторов.

«Мы заключаем очень много меморандумов на миллиардные суммы в каждой области, надо показать, чем это заканчивается, какой процент реализуется. Раз они приносят инвестиции, они привозят своих специалистов. Тут нужно проводить регистрацию их рабочей силы, определить их детей в сады, школы, оказать медпомощь. Как решаются эти вопросы, на каком уровне. Об этом тоже нужно говорить. Элементарно, обслуживание в ресторанах, мелкие бытовые проблемы», – сказал Бакытжан Сагинтаев.

Подытоживая обсуждение привлечения инвестиций, премьер отметил, что необходимо оставить только один портал, который охватывает все проблемы по привлечению инвестиций. По его мнению, это будет намного эффективней и удобнее для пользования.